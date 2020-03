L’estate porterà via il coronavirus? Ecco cosa dicono gli esperti

Il Coronavirus muore con il caldo? Ecco cosa dicono gli esperti

Il Coronavirus sparirà con l’arrivo del caldo estivo? È quello che ormai in molti si chiedono. Gli ultimi dati sul Coronavirus diffusi dal capo della protezione civile Angelo Borrelli non sono confortanti: a fronte di un incremento dei guariti c’è un massiccio incremento dei nuovi casi (oltre 700 in un solo giorno) e dei deceduti (49). Ci sono, ha riferito il commissario all’emergenza Angelo Borrelli, 3.916 malati.

Ha senso dunque sperare in un caldo anticipato che possa aiutarci con il Coronavirus? TPI lo ha chiesto al virologo Fabrizio Pregliasco. “L’unica certezza è che con l’avanzare della stagione calda andrà via il virus influenzale stagionale, colpevole anche di interferire con la quota dei casi del Coronavirus”.

L’ipotesi più probabile al momento è che il coronavirus resti in circolo diversi mesi. Quale sarà l’andamento dell’epidemia, ripetono gli esperti, è difficile da prevedere, stabilire quanto peseranno provvedimenti ed effetti delle misure di contenimento socio-sanitarie e le caratteristiche proprie del virus. Che ruolo potrebbe avere, ancora, l’arrivo della bella stagione con l’aumento delle temperature nella diffusione del virus?

“È vero che d’estate si sta più all’aria aperta, quindi il contatto stretto che c’è nell’inverno va a calare, ed è vero che i virus respiratori amano molto gli sbalzi termici, quelle situazioni che facilitano la penetrazione del virus, e quindi il caldo estivo dovrebbe aiutare. Il virus influenzale H1N1, quello della pandemia del 2009, in realtà si diffuse prima del tempo, perché essendo un virus molto contagioso può non subì l’influenza di condizioni non facilitanti. Stessa cosa può dirsi per il Coronavirus. Questo tipo di virus può avere le caratteristiche di un’influenza stagionare ma non è detto. Se le persone si atterranno alle indicazioni del ministero di stare a casa e non infettare gli altri, diciamo si otterrà uno sforzo combinato”, conclude il virologo.

Come riporta Repubblica, se da una parte è impossibile scommettere sul modo in cui le temperature influenzeranno il virus, dall’altra alcuni fattori farebbero ben sperare perché si assista a un indebolimento dell’epidemia, come la similitudine con altre condizioni tipicamente stagionali. “Altri virus, quali quelli del comune raffreddore e dell’influenza, si diffondono di più durante i mesi freddi”, scrivono i Center for Disease Control and Prevention (Cdc) americani, che avvertono però: “Questo non significa che sia impossibile ammalarsi con questi virus durante gli altri mesi. Al momento non si sa se la diffusione dell’infezione Covid-19 diminuirà con l’arrivo del caldo”.

