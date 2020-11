Coronavirus: in Lombardia 7.453 casi, superati i 20 mila morti

Oggi in Lombardia si sono registrati 7.453 casi di Coronavirus e 165 morti. (Qui il bollettino) Dall’inizio dell’epidemia è la regione italiana più colpita dal virus, qui i decessi hanno superato quota 20 mila (20.015). I tamponi effettuati sono stati 37.595, in totale 3.682.509. Ieri, a fronte di 38.100 tamponi effettuati, erano emersi 7.633 positivi e 182 morti.

La Lombardia resterà zona rossa fino al 27 novembre. ”Il Dpcm – scrive il presidente della Regione Attilio Fontana– stabilisce che, quando si entra in una fascia, i dati in miglioramento debbano confermarsi per almeno due settimane prima di poter passare a minori restrizioni. Quindi, fino al 27 novembre la Lombardia resta in ‘fascia rossa’, ma al di là del “colore” la grande differenza è fatta dal rispetto individuale delle regole”.

”La Lombardia – spiega – ha iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento. L’Rt è sceso e in base ai numeri già oggi saremmo considerati in ‘fascia arancione’. Sono i primi miglioramenti determinati dall’ordinanza regionale del 22 ottobre, perché gli effetti delle misure contro il covid si vedono dopo almeno due settimane. Quindi, tra qualche giorno dovremmo iniziare a vedere anche i benefici derivanti dal lockdown nazionale. Questi risultati, merito di sacrifici, devono indurre tutti i lombardi a continuare a rispettare le regole del distanziamento e dell’uso delle mascherine, per consolidare il trend”.

