Coronavirus, Johnson & Johnson annuncia test per un vaccino sperimentale

Johnson & Johnson ha annunciato che entro il 20 settembre inizierà i test clinici sull’uomo di un vaccino sperimentale per il Coronavirus con l’obiettivo di ricevere l’autorizzazione per l’uso in emergenza a inizio del 2021. L’azienda ha dichiarato di avere investito oltre un miliardo di dollari nello sviluppo del vaccino, insieme alla Biomedical Advanced Research and Development Authority, parte del dipartimento della Salute USA.

Il Presidente e CEO Alex Gorsky commenta: “Il mondo sta affrontando una crisi urgente della salute pubblica e noi siamo determinati a fare la nostra parte perché un vaccino per il Covid-19 sia presto disponibile e accessibile su scala globale. Essendo la più grande azienda al mondo nel settore healthcare, sentiamo la profonda responsabilità di migliorare la salute delle persone in tutto il mondo, giorno dopo giorno”.

Il vicepresidente e Chief Scientific Officer Paul Stoffels aggiunge: “Diamo grande valore alla fiducia e al supporto dimostrati dal Governo americano nei confronti del nostro lavoro di Ricerca e Sviluppo. Il team globale di esperti di Johnson & Johnson ha spinto i nostri processi a livelli senza procedenti e sta lavorando senza sosta con i partner scientifici di BARDA e le autorità sanitarie mondiali”.

