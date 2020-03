È falso che il Coronavirus non colpisce gli extracomunitari: oggi è morto in Toscana un 30enne del Camerun

L’ennesima bufala che circola online sul Coronavirus riguarda gli extracomunitari che, secondo il messaggio che circola in queste ore su Whatsapp, in Italia non sarebbero colpiti dal virus grazie al vaccino anti tubercolosi che li renderebbe “immuni”. La fake news, già smentita oggi dal virologo Roberto Burioni sui suoi canali social, si scontra con i dati di fatto reali. Tra questi, la notizia diffusa oggi dall’Ansa di un 30enne originario del Camerun che figura tra i 18 pazienti positivi al Covid-19 deceduti nelle ultime 24 ore in Toscana.

L’uomo risiedeva a San Giuliano Terme e studiava all’Università di Pisa. Come per gli altri casi la Regione Toscana spiega che “spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus” e che i pazienti deceduti erano “tutti affetti da più patologie”.

La fake news sugli extracomunitari e il vaccino anti-tubercolosi

Il messaggio con la notizia falsa sugli extracomunitari, girato in queste ore su Facebook e su Whatsapp, parte dall’assunto che l’autore abbia “contattato gli Ospedali Civili di Brescia, Cremona, Chiari” per chiedere se tra i pazienti in terapia intensiva ci fossero extracomunitari, ottenendo risposta negativa. Si tratta di un’assurdità, dal momento che nessuna struttura ospedaliera può rilasciare a chiunque informazioni specifiche sull’etnia dei pazienti. Inoltre, la teoria che lega il vaccino per la TBC e il Coronavirus non ha riscontro a livello scientifico. La notizia è stata smentita anche da Roberto Burioni che invita a “venire dove mi trovo in questo preciso momento, al San Raffaele di Milano, per controllare di persona che non è assolutamente vero”.

Leggi anche:

Coronavirus: tutto quello che c’è da sapere nel report ufficiale dello Spallanzani

Potrebbero interessarti Coronavirus: su TPI arriva CITbot, l’intelligenza artificiale promossa dall’associazione Luca Coscioni Parla il paziente 1: "Da questa malattia si può guarire" | AUDIO "Bergamo abbandonata a se stessa: c'è mercato nero bombole, ti salvi se un amico ti fa un piacere"

TUTTE ULTIME LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO