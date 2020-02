Coronavirus, coppia di Nettuno allo Spallanzani: erano stati a Codogno

Una coppia di giovani di Nettuno è stata ricoverata all’istituto Spallanzani di Roma. Si tratta di un ragazzo e di una ragazza che nei giorni scorsi sono stati in Lombardia, a Codogno, epicentro di uno dei due focolai di Coronavirus presenti al momento in Italia. I due, immediatamente sottoposti ai test di rito, “sono risultati negativi al Covid-19” come “tutti i test effettuati oggi (domenica, ndr) all’istituto Spallanzani di Roma. Nel Lazio ad ora non vi è nessun caso autoctono”, le parole dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

In tutto sono 14 le persone che sono state portate domenica all’ospedale Spallanzani per sottoporsi al tampone. “Abbiamo una delle migliori reti infettivologiche a livello nazionale che sta lavorando h24 per garantire la tutela della salute dei cittadini. Rivolgo un invito per abbassare i toni perché vi è una pressione insostenibile sui medici e sulle strutture sanitarie”, ha aggiunto l’assessore.

LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA

Leggi anche:

TPI REPORTAGE da Codogno, il paese fantasma con l’incubo del contagio da Coronavirus (di Giulio Cavalli)

Ecco due cose che abbiamo capito del virus: parla Italiano e viaggia in business Class, non si annida in Africa ma nel profondo nord (di Luca Telese)

Potrebbero interessarti Coronavirus, il punto: 3 morti in Italia, terzo paese al mondo per contagi Coronavirus, la denuncia shock della ristoratrice dove ha cenato il paziente 1 "Noi in quarantena, isolati come appestati": videoreportage dalla zona rossa del Coronavirus

Coronavirus in Italia, Burioni a TPI : “Chi è tornato dalla Cina senza sintomi doveva essere isolato. Ora niente panico: quarantena per tutti i possibili infetti”