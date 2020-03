Coronavirus: Coop blocca i prezzi per due mesi e organizza la consegna a domicilio

Per dare il proprio contributo nella gestione dell’emergenza-Coronavirus, Coop ha firmato un protocollo d’intesa con Anci e Protezione Civile, finalizzato ad attivare il servizio di consegna della spesa grazie al ruolo delle organizzazioni di volontariato locale.

Inoltre Coop mette a disposizione della Protezione Civile il know how commerciale della sua filiale di Hong Kong e per questa via dona agli ospedali un primo ingente quantitativo di dispositivi medici che arriveranno nei prossimi giorni.

Vista la situazione di difficoltà generalizzato, Coop ha deciso di bloccare tutti i prezzi delle merci in vendita, con effetto immediato e fino al 31 maggio. Sono coinvolti da questa decisioni tutti i prodotti confezionati industriali, sia a marchio Coop che di tutte le altre marche.

Coop Italia, presieduta da Marco Pedroni, è il Consorzio Nazionale delle Cooperative di consumatori. Per conto delle Cooperative Associate sviluppa politiche e strategie di marketing e comunicazione, ottimizza gli acquisti e sviluppa i Prodotti a Marchio garantendo distintività e innovazione e ne controlla la qualità e la sicurezza.

L’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori – Coop (ANCC-COOP), presieduta da Luca Bernareggi, è stata costituita nel 1955.

E’ il momento unitario della cooperazione di consumatori: nei suoi organi dirigenti vengono determinati i grandi indirizzi comuni di politica economica, sociale, di solidarietà, e coordinata la realizzazione sul territorio.

L’Associazione nazionale ha dunque la rappresentanza nazionale del Movimento. In essa si esprime l’identità cooperativa e sono in particolare decise:

– le scelte strategiche e programmatiche

– le politiche di tutela dei consumatori e dell’ambiente

– i programmi di solidarietà verso chi più ha bisogno

