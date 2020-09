Coronavirus, Campania prima in Italia per numero di nuovi casi registrati in un giorno

Coronavirus, Campania prima in Italia per numero di nuovi casi

Stando ai dati dell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile, la Campania è la prima regione d’Italia per numero di nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in 24 ore: 218 in un giorno, e cioè un quinto del totale di 1.108 contagi complessivi rilevati ieri, lunedì 7 settembre. Un bilancio che corrisponde al doppio dei casi emersi in Lombardia, che in un giorno ha calcolato 109 persone positive al Covid. Dopo la Regione Campania, si attesta il Lazio, con 159 nuovi casi in 24 ore, seguita dall’Emilia Romagna.

Per quanto riguarda invece il numero complessivo di contagi, la Lombardia resta la prima regione in Italia con 8.110 positivi attivi, overo persone che in questo momento risultano avere il Covid-19, seguita dalla Regione Lazio con 4.035 e dall’Emilia Romagna che ne registra invece 3.356. La Campania è quarta nella classifica con 3.190 positivi attualmente attivi (di cui 2.960 in isolamento domiciliare, 223 ricoverati con sintomi e 7 in terapia intensiva). Guardando invece al numero di decessi accertati per Coronavirus, la Campania è all’11 esimo posto con 448 casi, mentre la regione più colpita è la Lombardia, che ha registrato 16.886 morti dall’inizio della pandemia.

1. Coronavirus, oggi riaprono alcune scuole in Italia: ma in Calabria due istituti hanno già chiuso / 2. Vaccino anti Covid, fabbriche già in moto: prime dosi pronte a novembre / 3. Cecilia Strada ha ragione: i negazionisti del Covid non si meritano il servizio sanitario nazionale

4. Nuovo Dpcm in vigore da ieri: resta l’obbligo di mascherine, estesa la capienza per i mezzi pubblici / 5. Coronavirus, un algoritmo calcola in appena due ore il rischio di morte dei pazienti / 6. “Siamo in 400, si balla, vieni anche tu”: reportage da Gallipoli, tra party clandestini e giovani negazionisti

