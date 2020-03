Coronavirus, mamma cinghiale e i suoi cuccioli a spasso per Bergamo deserta

Questa mattina a Sudorno, comune della provincia di Bergamo, sono stati avvistati mamma cinghiale e i suoi cuccioli a spasso per la città deserta. Da Milano a Bergamo passando per la Sardegna sono numerosi gli avvistamenti di animali selvatici che si riprendono le città diventate ormai deserte per via delle misure di contenimento per il Coronavirus.

