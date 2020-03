Coronavirus, le urla disperate di una famiglia a Bari: “Non abbiamo più soldi” | VIDEO

“Non abbiamo più soldi”. E’ il grido disperato di un uomo a Bari nel video che circola in queste ore sui social. Nelle immagini si vedono un uomo e una donna che urlano rivolgendosi alle forze dell’ordine. “Uno dei tanti video di vita ordinaria, di persone normali, ormai allo stremo – scrive l’utente Facebook che lo ha postato sui social.

Gli effetti collaterali del Coronavirus iniziano a pesare sulle tasche delle famiglie povere italiane, specialmente nel Sud Italia dove aumentano episodi di disagio e disperazione causati allo stop delle attività economiche per via dell’emergenza Covid 19. Le attività commerciali sono chiuse, le famiglie non guadagnano e non riescono a mettere in tavola la spesa. L’intelligence italiana ha lanciato l’allarme su possibili ribellioni che si potrebbero verificare al Sud qualora il lockdown a causa dell’epidemia di Coronavirus dovesse continuare. Lo riporta il Mattino, secondo cui esiste un report riservato che avverte del “Potenziale pericolo di rivolte e ribellioni, spontanee o organizzate, soprattutto nel Mezzogiorno d’ Italia dove l’ economia sommersa e la capillare presenza della criminalità organizzata sono due dei principali fattori di rischio” sarebbe arrivato dall’intelligence alla presidenza del Consiglio.

