La confessione shock della baby prostituta: “Disposta a tutto per soldi”

“Sono disposta a tutto per i soldi”: è la confessione shock di una baby prostituta alle telecamere della trasmissione Non è l’Arena, in onda ogni domenica in prima serata su La7.

Il programma condotto da Massimo Giletti domenica 29 ha dedicato ampio spazio al fenomeno della prostituzione minorile.

La giornalista Giulia Carrarini ha anche fatto finta di essere minorenne, proponendosi in rete come baby prostituta. In poche ore, la donna ha ricevuto decine di richieste da parte di uomini intenzionati a pagare per avere rapporti.

La reporter, inoltre, è riuscita a intervistare una prostituta minorenne, la quale ha spiegato perché ha deciso di vendere il proprio corpo.

“In Italia oggi l’aria che si respira è questa – ha dichiarato la baby prostituta – L’università non ti porta da nessuna parte. Mia sorella si è laureata con 109 e fa la commessa. Il sesso è l’unica carta da giocarsi. E che ti porta soldi, tanti”.

Soldi che, come dichiarato dalla stessa ragazza, servono per acquistare capi d’abbigliamento firmati, borse costose, ma anche cocaina.

“Raggiunge la vetta, e quindi raggiunge il successo, solo chi è disposta a fare determinate cose, a fare certi compromessi che sono sempre gli stessi, i più antichi del mondo” ha aggiunto la minorenne, la cui identità ovviamente non è stata svelata.

