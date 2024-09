Confessa l’omicidio della madre a Pomeriggio 5, Myrta Merlino: “Ho ragionato da giornalista, rifarei tutto”

Confessa l’omicidio della madre a Pomeriggio 5, parla Myrta Merlino

Myrta Merlino non si pente di aver mandato in diretta tv durante Pomeriggio 5 la confessione di Lorenzo Carbone, il quale, davanti alle telecamere della trasmissione, ha ammesso di aver ucciso l’anziana madre.

L’intervista, infatti, ha scaturito numerose polemiche. Critiche alle quali la conduttrice ha replicato dal Corriere della Sera: “Ho seguito due principi: la mia coscienza e la mia professionalità. Rifarei tutto quello che ho autorizzato, le notizie si danno. Ricevo la telefonata del mio inviato qualche minuto prima di andare in diretta. Una cosa pazzesca”.

“Ho poco tempo per decidere, mi preme solo che non danneggi l’indagine. L’uomo era ricercato. Chiamo subito i carabinieri, mi autorizzano a mandare in onda le immagini. Ho ragionato da giornalista. Carbone era in stato di choc? Sì ma ha raccontato i fatti, con lucidità. Per non turbare la sensibilità di chi ascolta ho tagliato le parti scabrose, i particolari di come aveva ucciso sua madre”.

L’uomo ha confessato di aver ucciso la madre, l’80enne Loretta Levrini, perché “non riuscivo a gestirla. Non so perché l’ho fatto, non lo so”.

“Non riesco a stare calmo. La mamma ogni tanto mi faceva un po’ arrabbiare ma non è che diventassi proprio ‘matto’, ecco. Mi faceva solo un po’ arrabbiare perché diceva sempre le stesse cose: ‘Perché la Nadia, mia sorella, ha fatto il letto. Perché ha fatto questo?’ Io non ero in cura da nessuna parte. Mi è venuto così, d’istinto l’ho fatto. L’ho strangolata, prima ho provato con il cuscino, poi ho tolto la federa e ho provato con la federa e dopo ho usato i nastrini, i lacci. Non so cosa dire”.