Il Codacons attacca Chiara Ferragni: “Assurdo che parli ancora di fraintendimenti e buona fede”

Il Codacons contro Chiara Ferragni: “Assurdo parli ancora di buona fede”

Il Codacons attacca nuovamente Chiara Ferragni per quanto dichiarato nel corso della sua intervista a Che tempo che fa, in onda sul Nove nella serata di domenica 3 marzo.

“Chiara Ferragni deve togliersi dalla bocca le parole fraintendimento e buona fede, perché quando un pandoro viene venduto attraverso comunicati stampa e cartigli che lasciano intendere ai consumatori l’esistenza di un legame tra vendite e donazioni in favore dei bambini malati di cancro, non può esserci alcun tipo di fraintendimento e nessun errore di comprensione da parte dei cittadini” fa sapere l’associazione dei consumatori in una nota.

Il Codacons, poi, non ha risparmiato critiche neanche nei confronti del conduttore Fabio Fazio che “avrebbe dovuto entrare più nel dettaglio della vicenda e delle comunicazioni legate al pandoro, in modo da chiarire meglio ai telespettatori quali fossero i chiari messaggi lanciati dalla Ferragni e da Balocco che non lasciavano affatto spazio ad alcun fraintendimento”.

“Quando si ingannano 300.000 consumatori le parole fraintendimento e buona fedè vanno sostituite dalle parole dolo e falsi, ma un Fazio non ci arriva proprio o fa finta di non arrivarci”.