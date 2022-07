Concita De Gregorio: “Draghi professore di Harvard in un alberghiero di Massa Lubrense”. È bufera

Secondo Concita De Gregorio, il premier dimissionario Mario Draghi ieri ha assunto “un tono da titolare di cattedra ad Harvard che è finito in un alberghiero di Massa Lubrense”. Si è espressa così la conduttrice a “In Onda” su La7. E non solo. Perché la stessa frase è comparsa anche in forma scritta, in un articolo sul suo blog per Repubblica. Le parole hanno scatenato delle reazioni a Massa Lubrense, in provincia di Napoli, oltre che una vera e propria bufera. Anche sui social la giornalista è stata accusata di classismo, snobismo e antimeridionalismo.

“Una gaffe ci può stare. Capita a tutti ma fatta da una giornalista del calibro di Concita De Gregorio in un momento drammatico come la fine del governo di Mario Draghi, per ben due volte, prima su LA7 e poi sul suo blog è un po’ troppo”, ha scritto su Facebook il sindaco della città campana, Lorenzo Balducelli. Ha detto di essere molto dispiaciuto per i ragazzi e per gli insegnanti della sede di Massa Lubrense del Polispecialistico “San Paolo” che “sono stati ingiustamente offesi”. Ha spiegato, poi, di come sia “una scuola di vera eccellenza che prepara i giovani a lavorare nel mondo del turismo”. Sì, perché a Massa Lubrense non ci sono le classi dell’alberghiero ma quelle del turistico. È, infatti, una sede distaccata dell’Istituto San Paolo, e a chiarirlo è la dirigente scolastica Amalia Mascolo che ha aggiunto: “L’inesistenza dell’Istituto a cui fa riferimento non è il (vero) problema. Ciò che mi ferisce e mi offende è l’idea sottostante. Un istituto professionale non vale altre scuole. Un istituto professionale. Del Meridione. Con una frase, due stereotipi. Peggio era difficile fare. Quanta poca sinistra, quanta poca sensibilità, quanta poca lungimiranza, quanta poca umanità”. Ha concluso poi lanciando l’hashtag: #iosonounalberghiero. Intervistata da La Tecnica della Scuola, la dirigente – che continua a “non comprendere la ragione” di quell’intervento – ha anche detto: “Non è possibile che in televisione vengano proferite parole del genere senza filtri. Di solito viene deciso prima di cosa parlare, perché nessuno l’ha fermata?”, in riferimento all’emittente La7.

Il sindaco Balducelli, ipotizzando che Concita De Gregorio non sia mai andata a Massa Lubrense, ha poi suggerito un “modo per rimediare”. Ha, infatti, invitato la conduttrice nella città “per parlare con i professori della nostra Harvard del gusto e soprattutto incontrare i ragazzi e i professori del “San Paolo”.

Anche la segretaria generale della Cisl Scuola, Ivana Barbacci, ha usato Facebook per commentare l’accaduto: “Da queste parole insensate, intrise di sarcasmo offensivo, per la scuola, ovviamente, passa la dimensione plastica della condizione di ignoranza in cui versano alcuni nostri sedicenti giornalisti”.