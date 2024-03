Cogne, coppia costringe più volte il padrone di casa a fare sesso a tre e lo filma

Una coppia di Caltanissetta, lei 64 anni e lui 57, è stata arrestata a Cogne, in provincia di Aosta, con l’accusa di violenza sessuale in concorso. I due avrebbero costretto ripetutamente ad avere rapporti sessuali il proprietario della casa in cui vivono in affitto, un uomo di 65 anni. La coppia avrebbe anche filmato gli abusi minacciando la vittima di divulgare i video.

Alla fine l’uomo ha trovato la forza di denunciarli ai carabinieri. I due nisseni, che si trovano ora nel carcere di Brissogne, si difendono sostenendo che la controparte era consenziente.

Secondo quanto ricostruito, lo scorso giugno la coppia aveva preso in affitto uno degli appartamenti di proprietà del 65enne, con il quale aveva fin da subito instaurato un rapporto amichevole.

I tre avrebbero inizialmente avuto rapporto consensuali, ma poi le cose sarebbero precipitate. Il mal capitato padrone di casa è stato costretto a subire abusi in almeno una decina di occasioni e una volta sarebbe anche svenuto.

La vittima ha problemi di salute e avrebbe ripetutamente implorato ai due di smettere, ma la coppia sarebbe andata avanti comunque con le violenze sessuali minacciandolo di rendere pubblici i filmati dei rapporti a tre.

I due siciliani avrebbero anche occupato l’appartamento rifiutandosi di liberarlo, finché il padrone di casa – pur terrorizzato – ha deciso di denunciarli.

