Codice della strada, si allenta la stretta sui neopatentati: “Potranno guidare auto di media cilindrata”

Altre novità dalla riforma del Codice della strada. Dopo la sospensione breve della patente per chi usa il cellulare alla guida, arriva anche un emendamento che allenta la stretta sui neopatentati e sulla potenza delle auto che gli è consentito guidare.

La norma esaminata dalla commissione Trasporti della Camera, che mercoledì ha dato il via libera al disegno di legge, ridefinisce i criteri per quanto riguarda le supercar. I neopatentati potranno usare auto più potenti rispetto a prima, ma dovranno aspettare 3 anni (e non uno solo) per non dover più sottostare ai limiti alla cilindrata. La modifica consentirà ai neopatentati di guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e autovetture con potenza massima di 105 kW, rispetto a limiti di 55 kW/t per gli autoveicoli in generale e 70kw/h per le autovetture previsti dall’attuale codice.

Il testo approvato dal governo a fine 2023 aveva allungato da 1 a 3 anni il divieto di guidare auto di potenza più alta, dopo l’incidente causato dagli youtuber romani alla guida di una Lamborghini. I 3 anni sono rimasti anche nella nuova versione del ddl, che dovrà essere approvata dalla Camera e successivamente dal Senato prima di diventare legge. L’emendamento ha invece ridotto la cilindrata massima. “Si tratta di una norma di buonsenso inserita in un emendamento del gruppo misto: in un momento economico difficile, se una famiglia ha una macchina di media cilindrata (non auto sportive), questa potrà essere usata anche dal figlio neopatentato”, hanno dichiarato all’Ansa fonti del ministero dei Trasporti. “Nessun passo indietro sulla sicurezza”, hanno aggiunto.

Tra le altre novità, la commissione ha anche rivisto la normativa sugli autovelox. Nel caso in cui si prendano più multe nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un’ora e di competenza dello stesso ente si dovrà pagare una sola sanzione, la più grave aumentata di un terzo.