Nuovo codice della strada, sospensione breve della patente per chi usa il cellulare alla guida

Patente sospesa per chi guida con il cellulare in mano. È la proposta inserita nella riforma del Codice della strada attualmente all’esame del parlamento, che prevede sospensioni da una settimana per chi viene scoperto al volante con un telefono. Secondo un emendamento presentato dal Partito democratico, poi modificato dal governo e introdotto nel disegno di legge per il nuovo Codice della strada, la sospensione sarà di una settimana se si possiedono almeno 10 punti sulla patente. Se i punti rimanenti sulla patente sono inferiori ai dieci la patente sarà sospesa per 15 giorni. Se invece l’utilizzo del cellulare alla guida è causa di un incidente o fa finire fuori strada un altro mezzo, i tempi vengono raddoppiati.

Dopo l’esame dei 770 emendamenti presentati, la commissione Trasporti della Camera ieri, 21 febbraio, ha dato parere positivo al ddl. Prima di entrare in vigore la riforma dovrà superare l’esame della Camera e a marzo del Senato.

Un altro degli emendamenti inseriti nel ddl punta a mettere sullo stesso piano dal punto di vista dei controlli chi guida in stato di ebrezza e chi sotto effetto di sostanze stupefacenti. In entrambi i casi la sanzione potrà scattare subito dopo il primo controllo. Al momento è invece richiesto che sia accertato lo stato di alterazione psico-fisica.