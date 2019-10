Cittadino italiano ucciso a coltellate in Indonesia

Un cittadino italiano è stato ucciso a coltellate in Indonesia. La vittima si chiama Luca Aldrovandi, ha 52 anni ed è originario di Guastalla, un comune in provincia di Reggio Emilia. Il corpo è stato ritrovato nel suo appartamento da un dipendente del bar, di cui Aldrovandi era il gestore. Da anni l’uomo lavorava come operatore turistico in un villaggio sull’isola di Pulau Weh.

In casa della vittima, sopra al frigorifero, sarebbe stato trovato un coltello sporco di sangue che potrebbe essere l’arma del delitto.

La polizia di Sabang indaga su due dipendenti e ne ha fermato uno che è al momento in attesa di essere interrogato. Il sospettato sarebbe stato fermato mentre stava tornando a casa, nel nord di Sumatra, dopo aver ottenuto un permesso proprio poche ore prima dell’omicidio.

Il movente ancora non è chiaro, ma all’origine dell’omicidio potrebbe esserci un diverbio tra i due poi degenerato. Non si esclude neppure l’omicidio premeditato per dissidi di lunga data.

La moglie di Aldrovandi è indonesiana e si trova al momento in Italia, i due hanno una bambina di due anni.

