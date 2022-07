Processo a Ciro Gillo, la chat della ragazza con le amiche: “Ero ubriaca, ho fatto un casino”

“Sono stanca, ieri ero ubriaca, ho fatto una cazz… Poi ti racconterò”, è il messaggio che la presunta vittima di stupro di gruppo da parte di Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria in Sardegna avrebbe mandato alle amiche quella sera, e che ora è finito nel processo. Secondo la difesa, tenuta da Giulia Buongiorno e Dario Romano, il contenuto della chat sarebbe una prova dello stato psicofisico alterato dell’allora diciannovenne e dunque dell’infondatezza della sua accusa.

Ieri intanto si sono presentati a sorpresa in udienza, al Tribunale di Tempio Pausania, Edoardo Capitta e Vittoria Lauria, due dei quattro accusati, che hanno voluto essere presenti anche se non dovevano essere sentiti. “Sono venuti per farsi vedere così hanno dimostrato che esistono, perché a questo punto dubito anche della mia esistenza in questo processo”, ha detto uscendo dal palazzo di giustizia l’avvocato Andrea Vernazza, difensore di Grillo jr. L’udienza è iniziata intorno alle 13 e andata avanti per oltre 6 ore con alcune pause. La prima a porte chiuse si era tenuta lo scorso 16 marzo.