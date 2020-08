È morto Ciro Di Natale, aveva fondato il brand Camomilla

Un altro imprenditore che se ne va in questo 2020: si è spento a 70 anni Ciro Di Natale, imprenditore napoletano che aveva dato vita al brand Camomilla negli anni ’70; in quegli anni, aveva anche permesso l’apertura della Galleria Scarlatti, un centro commerciale nell’omonima strada del Vomero a Napoli. Ciro Di Natale era anche appassionato di musica, di fatto sempre negli anni ’70 entrò nei Top’s, una band della scena beat partenopea dove suonava la batteria. La parentesi musicale in realtà precedette poi la vita da imprenditore. Suo padre aveva una piccola pelletteria e fu grazie all’insegnamento paterno che poi Ciro Di Natale decise di accantonare la musica e aprire il primo punto vendita di Camomilla: correva l’anno 1974 e il negozio aprì a Piazza Dante, nel cuore di Napoli. Anni dopo, l’imprenditore cedette il brand, oggi conosciuto a livello internazionale, alla compagnia di Manifatture Tessili.

