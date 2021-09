Precop26, Cingolani riprende Greta Thunberg: “Oltre che protestare bisogna trovare soluzioni”

La PreCop26 di Milano comincerà il 30 settembre e si concluderà il 2 ottobre. Si svolge presso il MiCo – Milano Convention Centre. L’obiettivo principale è quello di preparare il campo per la Cop26. A novembre il Regno Unito, insieme all’Italia, ospiteranno un evento che molti ritengono essere la migliore, nonché ultima, opportunità del mondo per tenere sotto controllo le conseguenze devastanti dei cambiamenti climatici.

Nella giornata di ieri, martedì 28 settembre, il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, e l’attivista Greta Thunberg si sono ritrovati sullo stesso palco, a Milano, per aprire i lavori. “Il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali globali devono essere trattati insieme, non esiste un’unica soluzione – ha annunciato Cingolani nel discorso di apertura della conferenza sul clima Youth4Climate – Spero che oltre a protestare, cosa che è estremamente utile, ci aiuterete a identificare nuove soluzioni visionarie, è questo quello che ci aspettiamo da voi”.

Cingolani si è rivolto direttamente alla platea: “Siamo qui 400 partecipanti di 186 Paesi e il compito della giornata odierna è ascoltare le vostre priorità”, ha detto ai giovani delegati arrivati per l’evento a Milano. “Vogliamo ascoltare le vostre idee, proposte e raccomandazioni, abbiamo bisogno della vostra visione e motivazione e del vostro coinvolgimento”. E ancora: “Uniamo le forze – ha invitato – non dobbiamo rinunciare al nostro futuro e al futuro del nostro pianeta, siete intervenuti per questo, lo dico come scienziato, l’ho fatto per 35 anni, come ministro temporaneo e come padre di tre bambini”.

“Da parte dei leader continuiamo a sentire parole bellissime che non hanno portato ai fatti. Le nostre speranze e i nostri sogni annegano in tutte queste promesse e parole vuote. Se questo è il loro modo di combattere la crisi climatica, non ci piace affatto. Dicono di ascoltarci, ma non è vero”, ha ribattuto Greta Thunberg fra gli applausi.