Chiede un passaggio a un 70enne: lui lo minaccia con una pistola e lo violenta

Un ragazzo originario del Ghana e residente in Vallesina, in provincia di Ancona, ha chiesto un passaggio in auto a 70enne che conosceva di vista per raggiungere Ancona. Una volta salito in auto, l’anziano avrebbe tentato un approccio fisico.

Davanti al rifiuto del giovano, il 70enne ha estratto una pistola con cui lo ha minacciato per poi obbligarlo a un rapporto sessuale. A denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine è stata la vittima dopo essere riuscita a fuggire.

A distanza di quattro anni, il 70enne è finito a processo con l’accusa di violenza sessuale. L’episodio oggetto di denuncia risale al febbraio 2018, secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri di Jesi.

I militari sono riusciti a identificare l’aggressore grazie a uno scambio di numeri di cellulare precedentemente avvenuto tra i due. A casa dell’anziano è stata ritrovata una pistola. Presumibilmente, quella utilizzata in auto per minacciare il ragazzo.