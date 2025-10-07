Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 09:45
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Parma, il processo sul caso dei neonati partoriti, poi uccisi e sepolti dalla madre: “Chiara Petrolini cercò la seconda gravidanza”

Immagine di copertina

La deposizione in aula di Anna Bonifazi, psicoterapeuta del Racis dei Carabinieri: "Tra i due fatti c'è stato anche un lasso di tempo estremamente ridotto, come a voler nuovamente ripercorrere una azione che non si può dire impulsiva"

di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Chiara Petrolini, la ragazza di Parma che tra il 2023 e il 2024 ha ucciso due neonati subito dopo averli segretamente partoriti da sola, avrebbe cercato la seconda gravidanza. Lo sostiene la colonnello Anna Bonifazi, psicoterapeuta del Racis dei Carabinieri, intervenuta per deporre durante la terza udienza del processo che vede imputata la 23enne per duplice omicidio e soppressione di cadavere. [LEGGI ANCHE: Chi è Chiara Petrolini].

“I delitti sono casellabili come omicidi ad escalation asimmetrica: c’è stato un aumento del motore crinale non frenabile, un motore che va avanti senza la possibilità di essere bloccato, che viene compiuto fino alla fine e che ha una fase successiva di tentativo dell’autore di rimanere impunito”, spiega la specialista dell’Arma, secondo cui i due eventi sono “simili” fra loro.

“La seconda gravidanza viene in un qualche modo cercata”, secondo Bonifazi. “Se la prima è avvenuta e si è conclusa in maniera così tragica, ci saremmo aspettati che non incappasse in una seconda azione altrettanto tragica. E invece tra i due fatti c’è stato anche un lasso di tempo estremamente ridotto, come a voler nuovamente ripercorrere una azione che non si può dire impulsiva”. “C’è serialità, c’è logica”, aggiunge la psicoterapeuta del Racis: “È un comportamento che fa presagire che chi lo compie entra ed esce da un impatto emotivo elevatissimo senza minimamente avere degli scossoni: questo è tipico comportamento seriale”.

Durante la terza udienza del processo, davanti alla Corte d’Assise di Parma, Chiara Petrolini era presente in aula. La giovane si trova agli arresti domiciliari nella villetta di Vignale di Traversetolo, la stessa casa nel cui giardino sono stati partoriti, uccisi e sepolti i due neonati.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Stefano De Martino parla per la prima volta del video intimo rubato con Caroline Tronelli
Cronaca / Garlasco, il nuovo consulente di Sempio: "Troppo poco il Dna trovato sotto le unghie"
Cronaca / Sciopero generale, cento cortei in tutta Italia. Landini: "Fieri delle piazze piene". Salvini: "Paghi lui"
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Stefano De Martino parla per la prima volta del video intimo rubato con Caroline Tronelli
Cronaca / Garlasco, il nuovo consulente di Sempio: "Troppo poco il Dna trovato sotto le unghie"
Cronaca / Sciopero generale, cento cortei in tutta Italia. Landini: "Fieri delle piazze piene". Salvini: "Paghi lui"
Cronaca / Il Garante: "Illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani"
Cronaca / Israele abborda la Flotilla: migliaia di persone invadono le strade di tutta Italia a sostegno della spedizione umanitaria
Cronaca / FS Logistix (Gruppo FS) porta a Expo Ferroviaria 2025 nuove tecnologie per l’innovazione della logistica in Europa
Cronaca / FrecciaRosa: un progetto promosso dal Gruppo Fs e Fondazione IncontroDonna
Cronaca / Delitto di Garlasco, Luciano Garofano rinuncia all'incarico di consulente di Andrea Sempio
Cronaca / Trenitalia e Alstom presentano il nuovo treno regionale a 200 KM/H a Expo Ferroviaria 2025
Cronaca / Evelina Sgarbi: "Mio padre Vittorio sembra il fantasma di se stesso"
Ricerca