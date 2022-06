“Non sorrido più, subisco violenze senza motivo”: l’allarmante post Chiara Iezzi di preoccupa i fan

Chiara Iezzi preoccupa i fan: “Spesso subisco violenze senza motivo”

Paura per Chiara Iezzi, l’ex cantante del duo Paola & Chiara: sui social, infatti, l’interprete ha scritto un allarmante messaggio in cui afferma di subire “violenze senza motivo”.

Il post ha immediatamente allarmato i follower, che hanno iniziato a chiedere alla cantante che cosa fosse successo senza però ricevere risposta.

“Pubblico un sorriso di quasi un anno fa – ha scritto l’interprete – Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me. Un abbraccio, Chiara”.