Chiara Ferragni commenta la copertina de L’Espresso: “Bellissima”. E fa causa al settimanale

Dopo aver annunciato azioni legali attraverso un comunicato, arriva anche il primo commento diretto da parte di Chiara Ferragni sulla copertina del settimanale L’Espresso che la ritrae con il volto di Joker, personaggio criminale del fumetto Batman.

“Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella bellissima cover che è stata fatta. Sono giornate davvero difficili per una quantità di ragioni diverse”, ha detto l’influencer in una video-story pubblicata poche ore fa, dopo il suo arrivo a New York per un appuntamento di lavoro. Nella story compare la scritta “bellissima” tra virgolette.

Ieri, poco dopo la diffusione delle prime immagini della copertina, Chiara Ferragni in un comunicato aveva fatto sapere di aver dato mandato ai suoi avvocati “di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale”.

I legali dell’influencer hanno anche diffidato l’editore de L’Espresso “dalla pubblicazione del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all’esito delle verifiche sul contenuto dell’articolo”.

Gli avvocati contestano inoltre “la portata gravemente diffamatoria e lesiva dell’uso fatto in copertina dell’immagine della propria assistita palesemente denigrata e svilita proprio nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata”.

In difesa di Ferragni si è schierato anche il marito Fedez, che – nonostante la crisi coniugale in atto – ieri ha commentato la copertina de L’Espresso sui social replicando con un fotomontaggio la copertina del settimanale e mettendo in versione joker Donato Ammaturo, imprenditore nel settore petrolifero e nuovo proprietario della testata, scrivendo: “A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia”.