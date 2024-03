Ferragni come Joker, Fedez attacca L’Espresso: “Quando un’inchiesta sul vostro proprietario petroliere?”

Chiara Ferragni come Joker, Fedez attacca L’Espresso

Tra coloro che non hanno gradito la copertina de L’Espresso, che ha raffigurato Chiara Ferragni come Joker, c’è anche Fedez, che ha preso le difese della moglie attaccando il settimanale.

In una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti, il cantante ha replicato la copertina del settimanale mettendo in versione clown Donato Ammaturo, imprenditore nel settore petrolifero e nuovo proprietario della testata, scrivendo: “A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia”.

Nel frattempo è arrivata anche la reazione di Chiara Ferragni che, come si legge in una nota, “ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso“.

I legali dell’influencer, inoltre, hanno “diffidato l’editore de L’Espresso dalla pubblicazione, prevista per domani 8 marzo, del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all’esito delle verifiche sul contenuto dell’articolo”.