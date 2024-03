Chiara Ferragni come Joker sulla copertina de “L’Espresso”: esplode la polemica

Chiara Ferragni come Joker sulla copertina de “L’Espresso”: è polemica

È polemica per la decisione de L’Espresso di raffigurare Chiara Ferragni come Joker sulla copertina dell’ultimo numero del settimanale.

“Ferragni Spa: il lato oscuro di Chiara” è il titolo scelto dal giornale in edicola da venerdì 8 marzo, Giornata internazionale della donna.

🔴 Ferragni Spa: il lato oscuro di Chiara. La rete ingarbugliata dell’influencer a capo di un impero in cui la trasparenza non è di casahttps://t.co/azcTbAdHOu — L’Espresso (@espressonline) March 7, 2024

“Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie, tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa” recita il sommario in cui viene presentata una nuova inchiesta nei confronti dell’influencer.

La decisione di raffigurare Chiara Ferragni come Joker, il villain della saga di Batman, ha letteralmente spaccato i social. In molti, infatti, non hanno apprezzato la scelta del settimanale.

Diversi utenti ritengono sia offensiva e di cattivo gusto. Altri sottolineano che, proprio nella Giornata internazionale della donna, una donna viene ridicolizzata in una copertina di un giornale.

Ma c’è anche chi ha difeso il giornale ricordando che non è certo la prima volta che L’Espresso sceglie delle copertine provocatorie senza fare troppe distinzioni.