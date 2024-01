Chiara Ferragni, il ritorno sui social per il “finto” brindisi di Capodanno

Chiara Ferragni è tornata sui social. L’influencer, al centro della bufera da qualche settimana, è apparsa, a poche ore dal Capodanno, in un reel postato su Instagram dal marito, Fedez. Sorrisi e scherzi insieme ad amici e parenti festeggiando l’anno nuovo in anticipo, organizzato per i bimbi qualche ora prima del vero capodanno. Il brindisi è stato fatto infatti alle 9,07.

Qualla di ieri è stata la prima riapparizione dell’imprenditrice sui social dopo la bufera sul caso pandoro. Avrebbe dovuto passare il Capodanno in montagna, invece è rimasta a Milano. Insieme a lei, oltre al marito Fedez e i due figli Leone e Vittoria, anche la sorella Francesca e la mamma Marina Di Guardo. Stretta dagli affetti più cari, per lasciarsi alle spalle un 2023 che lavorativamente si è chiuso nel peggiore dei modi.

Prosegue intanto la reazione a catena partita nelle procure italiane nei confronti del dolce natalizio della Balocco griffato. Un fascicolo sulla vicenda del pandoro rosa è stato aperto anche dai magistrati di Trento. Gli inquirenti del capoluogo trentino, così come quelli di Cuneo e Prato, al momento non ipotizzano reati mentre a Milano – dove comunque finora non risultano indagati – i pm già dallo scorso 19 dicembre hanno delegato le indagini alla Guardia di finanza e non si esclude che nei prossimi giorni possa scattare un’inchiesta per frode in commercio. I procedimenti, a cui potrebbero seguirne nuovi in altre procure, sono partiti dopo l’esposto presentato dal Codacons così come in altri 101 uffici giudiziari e in cui si ipotizza il reato di truffa aggravata in danno dei consumatori.