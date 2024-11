Chi era Margaret Spada, la 22enne morta durante un intervento estetico nella clinica scelta su TikTok

Era arrivata a Roma dalla Sicilia per rifarsi il naso. Aveva scelto la struttura in cui operarsi dopo alcune ricerche online, lasciandosi persuadere in particolare da alcuni video su TikTok. Ma quella rinoplastica che desiderava tanto non l’ha potuta fare. Agata Margaret Spada, 22 anni, si è sentita male nell’ambulatorio appena dopo aver ricevuto l’anestesia pre-operatoria. È caduta in coma. E dopo quattro giorni di agonia è morta.

La Procura di Roma indaga ora per omicidio colposo: il pm Ermnio Amelio ha delegato i carabinieri del Nas per le indagini e l’ambulatorio teatro della tragedia, che si trova nel quartiere Eur, è stato posto sotto sequestro.

“Per chiarire le cause della morte sarà necessaria l’autopsia”, spiega l’avvocato Alessandro Vinci, legale dei familiari della ragazza. “Non sappiamo se Margaret sia stata sottoposta ad esempio a un’anestesia locale oppure a una più invasiva. E non sappiamo se questo centro fosse di fatto autorizzato a somministrare anestesie”.

La ragazza, originaria di Lentini, in provincia di Siracura, era arrivata a Roma lo scorso 4 novembre accompagnata dal suo ragazzo. Come confermato dall’avvocato Vinci, aveva individuato la struttura in cui operarsi “dopo alcune ricerche su internet”.

Arrivata al centro medico estetico, la giovane ha ricevuto l’anestesia prima di essere sottoposta alla rinoplastica, ma la sua reazione ha subito allarmato i sanitari: Spada ha iniziato tremare. Gli operatori sono quindi usciti dalla sala per chiamare il fidanzato e chiedergli se la paziente soffrisse di eventuali allergie.

A quel punto il ragazzo è entrato in sala operatoria e ha iniziato a filmare quel che vedeva con il suo smartphone. Margaret, nel frattempo, stava sempre peggio, tanto che l’ambulatorio ha richiesto l’intervento di un’ambulanza con un rianimatore.

La 22enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, dove ha lottato tra la vita e la morte per quasi quattro giorni, finché il 7 novembre è deceduta.

Secondo il quotidiano romano Il Messaggero, la ragazza potrebbe aver avuto uno choc anafilattico o una reazione allergica.

Suo padre, Giuseppe Spada, è un ex consigliere comunale del Comune di Lentini ed è noto a livello locale anche come dirigente della società sportiva Leonzio 1909. Appresa la notizia della morte di Margaret, il Comune siracusano ha scritto sui social un messaggio di cordoglio rivolto ai famigliari della giovane.

