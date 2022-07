Chi era Alika Ogorchukwu, ucciso con una stampella a Civitanova Marche

Si chiamava Alika Ogorchukwu e aveva 38 anni l’uomo ucciso a Civitanova Marche nel pomeriggio di oggi, 29 luglio. Per l’omicidio è stato fermato dalla polizia un uomo di 32 anni, campano, che avrebbe colpito la vittima per degli apprezzamenti alla sua compagna.

Alika Ogorchukwu, nigeriano, era residente a San Severino Marche. Si spostava, però, spesso a Civitanova Marche dove faceva l’ambulante. Come riportato da Ancona Today, l’uomo era sposato e aveva un figlio piccolo. Viene descritto come una persona tranquilla. A causa di un incidente stradale, la vittima usava una stampella per camminare. Proprio quella che l’aggressore ha usato per ucciderlo.

L’omicidio è avvenuto nel centro storico della città davanti ad alcuni passanti. A terra, davanti a un negozio, il corpo coperto da un telo bianco. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra mobile della Questura di Macerata, i soccorritori del 118 e il magistrato Claudio Rastrelli.