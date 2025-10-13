Icona app
Home » Cronaca
Cronaca

È morto Cesare Paciotti: il “re delle scarpe” aveva 67 anni

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'imprenditore si trovava nella sua abitazione di Civitanova Alta quando è stato colto da un malore

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

È morto all’età di 67 anni Cesare Paciotti, fondatore di uno dei marchi di calzature più noti e importanti al mondo. Lo stilista si trovava nella sua abitazione di Civitanova Alta quando, nella serata di domenica 12 ottobre, è stato colto da un malore. I suoi familiari hanno subito lanciato l’allarme ma, all’arrivo dei soccorsi, Paciotti era già morto. Icona della moda e simbolo del Made in Italy, Paciotti era noto in tutto il mondo per aver trasformato il suo cognome in un brand internazionale.

Nato nel 1967, aveva ereditato la passione per le calzature dal padre che, nel 1948, aveva fondato un piccolo calzaturificio. La svolta arriva nel 1980 quando Cesare Paciotti rileva l’azienda di famiglia, cambiandole nome e trasformandola in uno dei marchi più importanti del settore. Oltre alle calzature da uomo e donna, Paciotti ha firmato accessori in pelle, orologi e gioielli. L’imprenditore lascia tre figli: Ludovica e Giuseppe, nati dal primo matrimonio, e una bambina di tre anni avuta dalla seconda moglie.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca