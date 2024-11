Cesara Buonamici denuncia per stalking il fratello Cesare: “Perseguitava lei e il marito”

Cesara Buonamici denuncia per stalking il fratello Cesare

Cesara Buonamici ha denunciato il fratello Cesare per aver perseguitato lei e il marito, Joshua Kalman: l’uomo è stato rinviato a giudizio a Fiesole, in provincia di Firenze, dal gip Agnese Di Girolamo con l’accusa di stalking con il processo che si aprirà il 2 ottobre 2025.

Secondo la procura, le molestie avrebbero avuto inizio nel 2020 in seguito ad alcune divergenze riguardanti la gestione della proprietà sulle colline di Fiesole, che è cointestata in parte ai due fratelli e in parte in esclusiva, che comprende la villa, l’uliveto e l’azienda agricola.

Le indagini sono partite dopo la denuncia della giornalista e opinionista del Grande Fratello. Secondo l’accusa, Cesare Buonamici, imprenditore oleario, avrebbe deviato le telecamere dell’azienda sull’abitazione dove la conduttrice del Tg5 vive insieme al marito, con lo scopo di spiarla.

L’uomo, poi, avrebbe tentato di reperire informazioni sui conti correnti bancari della coppia, facendosi accompagnare in banca dalla madre. Tentativo non riuscito a causa del rifiuto del direttore dell’istituto bancario nel fornire informazioni non autorizzate.