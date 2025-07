La procura di Genova ha aperto un’indagine per revenge porn in seguito alla segnalazione di una donna, le cui foto intime sarebbero circolate in una chat di gruppo su WhatsApp in seguito a una serata in cui si sarebbe consumata un’orgia all’interno di un ristorante. La vicenda, che risale ai primi di giungo, si sarebbe consumata in un locale di Bogliasco, presso il capoluogo ligure. Come racconta il Corriere della Sera, la donna si sarebbe recata a cena in un ristorante, di proprietà di un imprenditore, insieme a un notaio e a un medico. Dopo la cena, a saracinesche abbassate, al gruppo si è unito anche il proprietario e la sua compagna e sarebbero iniziati i rapporti di gruppo. Il giorno seguente la donna si reca dal medico e scopre che alcune sue foto sono state condivise su una chat di gruppo.

Anche il notaio conferma l’esistenza delle immagini e ammette di averle girate a un suo amico. Tuttavia, le dice di non preoccuparsi e di presentarsi nel suo studio per chiarire il tutto. La donna, invece, si rivolge al suo avvocato e, insieme, presentano la denuncia. La procura ha aperto un’inchiesta per revenge porn con la pm Daniela Pischetola che ha affidato le indagini alla Polizia di Stato che ha già iniziato a sentire i partecipanti alla serata per ricostruire l’accaduto. Dagli accertamenti, inoltre, sarebbe emersa la possibile presenza di sostanze stupefacenti utilizzate in modo personale nel corso della serata.