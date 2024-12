Catanzaro, auto finisce fuori strada e prende fuoco: morte due ragazze di 17 e 18 anni

Due ragazze di 17 e 18 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi, 24 dicembre, in provincia di Catanzaro. Le due adolescenti erano a bordo di una Mercedes insieme a tre amici, che sono rimasti pressoché illesi.

Intorno alle 4.30 del mattino l’auto viaggiava su una strada comunale in località Guarna, nel Comune di San Pietro a Maida, quando è uscita di strada per cause ancora da accertare.

Secondo quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco, il mezzo si è ribaltato andando a sbattere contro alcuni alberi di ulivo e una quercia. Solo in tre sono riusciti a uscire dall’auto, che nel giro di pochi attimi ha preso fuoco.

Quando i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono arrivati sul posto, la vettura era completamente avvolta dalla fiamme.

Sarà l’autopsia a stabilire se le due giovani sono morte nello schianto o a causa del conseguente incendio.

Gli altri tre ragazzi che erano a bordo dell’auto hanno riportato ferite lievi e contusioni e sono stati affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale. Sul caso sono in corso gli accertamenti ad opera dei Carabinieri.

