Catania, primi esiti dell’autopsia di Elena Del Pozzo: più di 11 le coltellate inferte alla bambina di 5 anni

Sarebbero state più di 11 le coltellate inferte alla figlia di cinque anni da Martina Patti. La 23enne di Catania, attuallmente in carcere dopo aver confessato l’omicidio, avrebbe ucciso la bambina intorno alle 13 di lunedì scorso, poco dopo averla presa dall’asilo. Lo confermano i primi risultati dell’autopsia della bambina, che non sarebbe morta immediatamente. La procura ha anche chiesto di eseguire esami tossicologici sulla bambina, per verificare se fosse stata sedata dalla madre.

La donna ieri è stata interrogata in carcere dalla giudice per le indagini preliminari, a cui avrebbe confermato quanto già detto a carabinieri e procura, cioé di aver ucciso la figlia da sola, nel terreno in cui il corpo è stato poi ritrovato. Una ricostruzione sufficiente alla convalida dell’arresto, arrivata oggi, ma che non convince gli inquirenti, i quali ritengono invece che l’omicidio sia avvenuto in casa. Per accertare la dinamica del delitto, oggi era previso un sopralluogo della scientifica dei carabinieri, alla ricerca di tracce di sangue che possano confermare i sospetti degli inquirenti.