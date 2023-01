Cassino, donna si lancia dalla finestra: salvata al volo dai passanti

A Cassino, una donna sui 30 anni, si è lanciata dalla finestra di casa da un’altezza di cinque metri. I passanti che hanno visto la donna in piedi sul davanzale sono però riusciti a salvarla, prendendola praticamente al volo e sventando così una tragedia.

Come riporta Il Messaggero, erano da poco passate le 10.30 del mattino. In quel momento, i passanti di via Zamosch sono stati attirati dalle urla di una donna. Alzando lo sguardo hanno visto la donna in piedi sul davanzale.

Così, alcune persone si sono posizionate sotto la finestra dell’abitazione attutendo la caduta della trentenne. La donna ha riportato ferite lievi ed è stata trasferita in ospedale. In stato di shock, non è riuscita a spiegare cosa l’abbia spinta a lanciarsi dalla finestra dell’appartamento in cui si trovava con un uomo di 55 anni.