Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:42
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Caso Raoul Bova, Federico Monzino indagato per tentata estorsione: “Inviava messaggi anonimi con una sim spagnola”

Immagine di copertina

Svolta nelle indagini sugli audio rubati dell'attore

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Federico Monzino è indagato dalla procura di Roma per tentata estorsione ai danni di Raoul Bova. Secondo gli inquirenti, il pr e imprenditore milanese, amico di Martina Ceretti, avrebbe utilizzato una sim spagnola per inviare dei messaggi anonimi all’attore chiedendo un regalo in cambio della non diffusione degli audio privati tra l’interprete e la modella. Il primo messaggio risale all’11 luglio scorso: dieci giorni dopo il contenuto è stato diffuso su Youtube da Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo. Nella giornata di martedì 16 settembre, Raoul Bova è stato ascoltato in procura come parte offesa: “Sono rimasto sconvolto, perché le minacce sono diventate realtà. Quando ho ricevuto la prima telefonata, ho subito capito quale fosse lo scopo di chi mi chiamava. Chi fosse al telefono, non lo so. Ma non mi sono intimidito neanche per un secondo” ha raccontato l’attore secondo quanto rivela Il Corriere della Sera.

L’attore ha ricostruito tutte le tappe della vicenda: “Ho capito subito che era una situazione seria. Ho detto che non mi sarei piegato e ho subito denunciato. Non avevo nulla da nascondere”. Al momento, però, non è stato possibile identificare chi ha telefonato a Raoul Bova attraverso un’utenza spagnola. Resta da chiarire, poi, il ruolo di Martina Ceretti nella vicenda. La modella non è stata ancora ascoltata dagli inquirenti e non è indagata, così come Fabrizio Corona.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / ECO FEST 2025, Maria Giaconia (Trenitalia): “160 milioni di passeggeri all’anno utilizzano il biglietto digitale regionale”
Cronaca / Mattarella ricorda Willy Duarte e cita Martin Luther King: “Odio moltiplica odio, violenza moltiplica violenza”
Cronaca / Neofascisti, dittatori e spie: Patricia Mayorga spiega a TPI l’alleanza tra Pinochet, Concutelli e Delle Chiaie
Ti potrebbe interessare
Cronaca / ECO FEST 2025, Maria Giaconia (Trenitalia): “160 milioni di passeggeri all’anno utilizzano il biglietto digitale regionale”
Cronaca / Mattarella ricorda Willy Duarte e cita Martin Luther King: “Odio moltiplica odio, violenza moltiplica violenza”
Cronaca / Neofascisti, dittatori e spie: Patricia Mayorga spiega a TPI l’alleanza tra Pinochet, Concutelli e Delle Chiaie
Cronaca / Fs rinnova la flotta dei treni diagnostici, Donnarumma: “Diamante 2.0 al centro del progetto”
Cronaca / Cosa rivela davvero il caso di Phica.eu sul maschilismo tossico in Italia
Cronaca / Il testamento di Giorgio Armani, alla Fondazione la proprietà della società
Cronaca / Aperto e pubblicato il testamento segreto di Giorgio Armani
Cronaca / Femminicidio Sara Campanella, la famiglia della vittima denuncia la madre del killer
Cronaca / Ecco FUTURA 2025, il festival indipendente su caffè specialty, kombucha e bevande no/low
Cronaca / Fs Logistix: al via i primi collegamenti Anversa-Milano
Ricerca