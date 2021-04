“Schiaffi su natiche e schiena”: caso Ciro Grillo, nuovi dettagli dall’inchiesta

Caso Grillo, da video e foto i particolari shock dell’inchiesta

“Schiaffi sulle natiche e sulla schiena”: sono alcuni dei particolari shock che emergono dal video e dalle foto a disposizione della magistratura che indaga sul caso del presunto stupro avvenuto in Sardegna nell’estate 2019 e che vede coinvolti Ciro Grillo, figlio di Beppe, e altri suoi tre amici.

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, oltre al video di 24 secondi a disposizione della magistratura in cui si vedono i ragazzi mentre fanno sesso di gruppo con la presunta vittima, gli inquirenti starebbero vagliando alcune foto che immortalano i giovani con i genitali scoperti appoggiati sulla testa dormiente dell’altra ragazza, l’amica della giovane che ha denunciato lo stupro.

Negli atti dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Tempio Pausania, inoltre, si parla anche di “schiaffi sulla schiena e sulle natiche” della ragazza che ha denunciato la violenza sessuale di gruppo.

Se in alcune delle foto i ragazzi non sono riconoscibili, in altre immagini e nel video si vedrebbero Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, mentre Francesco Corsiglia non comparirebbe in alcun filmato o foto.

Questo potrebbe avvalorare la tesi da lui stesso sostenuta di non aver partecipato a nessun sesso di gruppo perché lui in quel momento dormiva e di aver precedentemente avuto un rapporto con la ragazza da lui definito “consensuale”.

Versione sempre smentita dalla vittima, che ha detto di aver sentito le voci di tutti i ragazzi, mentre la violentavano a turno, la quale ha sempre dichiarato che non era consenziente né con Francesco né con gli altri tre.

