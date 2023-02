Caso falsi green pass, la rivelazione della dottoressa indagata: “Madame mai vista”

Lo scorso 31 gennaio si è tenuto l’incidente probatorio per l’indagine sulle false vaccinazioni anti-Covid che hanno visto coinvolte la tennista Camila Giorgi e Madame.

Gli inquirenti hanno ascoltato la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, accusata di aver falsificato i loro green pass. La dottoressa, nel corso dell’audizione, ha confessato che Giorgi era sua paziente fin da bambina. Giorgi non si era mai sottoposta neppure i vaccini infantili obbligatori. Madame, invece, non l’ha mai vista nel suo studio.

Come riporta il Giornale di Vicenza, la dottoressa ha spiegato di aver indirizzato la tennista verso un osteopata della Fedeternnis. La ragazza aveva infatti bisogno di false attestazioni di tutti i vaccini obbligatori su richiesta della federazione.

Tecioiu ha precisato tuttavia che non ha mai emesso tale certificazione. Mentre per quanto riguarda il Green pass falso, Giorgi aveva fissato un appuntamento ad agosto 2021. Ma non si è mai presentata in studio.

Dall’incidente probatorio è emerso infine che nello studio di Tecioiu venne fatto un controllo approfondito per verificare la presenza di strumenti di intercettazione. Non fu trovato nulla.