Caserta, tiene la ex segregata in casa e in schiavitù per anni

Sequestrata e ridotta in schiavitù per oltre 5 anni: è quanto accaduto a una 36enne rumena, rapita dal suo ex compagno, un suo connazionale.

L’uomo, che è stata arrestato dalla polizia di Caserta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, è ora accusato di sequestro di persona, riduzione in schiavitù ed estorsione.

Il 34enne ha sequestrato la donna nel 2017 trascinandola nella sua autovettura e intimandole di non gridare e di non attirare l’attenzione.

Subito dopo la vittima è stata condotta a Curti, in provincia di Caserta, dove è stata ridotta in schiavitù fino a marzo 2023.

In questi anni, l’uomo ha segregato l’ex compagna in una stanza, privandola per lunghi periodi di cibo e acqua e costringendola anche a rubare e a chiedere l’elemosina.

La 36enne, inoltre, è stata anche costretta a consegnare ai tre fratelli del suo aguzzino tutti i soldi che racimolava e, se questi non erano ritenuti sufficienti, veniva picchiata.