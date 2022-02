Caro energia, Arera: nei primi tre mesi del 2022 luce a +131%, gas a +94%

Nonostante gli interventi straordinari del governo per ridimensionare l’impatto del caro-energia, i rincari delle bollette pesano in modo evidente sulle tasche degli italiani: nel primo trimestre 2022 si segnala un aumento del 131% della luce e del 94% del gas. È quanto rivela l’Arera (Autorità regolazione per energia reti e ambiente) in audizione al Senato, spiegando che l’impennata dei prezzi all’ingrosso nel 2021 si è riflessa sui costi dei clienti finali dal secondo semestre 2021.

Lʼatteso nuovo Decreto salva bollette vedrà la luce giovedì o venerdì e conterrà aiuti a famiglie e imprese per 5 o 7 miliardi di euro, ma senza ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio. Alleviare i costi del secondo trimestre dellʼanno e varare misure strutturali, i due filoni del provvedimento.