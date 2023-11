Carne coltivata, il presidente di Coldiretti Prandini aggredisce Della Vedova davanti a palazzo Chigi

Rissa di fronte a Palazzo Chigi tra il presidente di Coldiretti Ettore Prandini e il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. La lite, sedata dalle forze dell’ordine, è scoppiata quando i due parlamentari hanno esposto alcuni cartelli di protesta davanti al sit-in di Coldiretti a sostegno del “cibo naturale”.

Il tutto mentre alla Camera dei deputati si votava sul disegno di legge che introduce il divieto di produrre e commercializzare cibi a base cellulare per uso alimentare o per i mangimi animali.

“Tu sei un delinquente, un buffone”. Con queste parole Prandini si è avvicinato a Della Vedova e ha cercato di spingere il deputato, che assieme al deputato di +Europa Riccardo Magi stava esponendo un cartello con su scritto “Coltivate ignoranza, il divieto alla carne coltivata è antiscientifico e anti italiano”.

“Andremo a fare denuncia, non è tollerabile”, ha poi affermato Della Vedova, ricostruendo l’episodio nell’aula alla Camera. “Invito tutta la Camera, ma soprattutto il ministro Lollobrigida, mi auguro non vada alla manifestazione di Coldiretti, glielo chiedo da parlamentare a parlamentare. Dopo quello che è successo non può andare a legittimare una aggressione contro il parlamento sarebbe un riconoscimento alla violenza contro il parlamento”.

“Arriva come un ossesso il presidente di Coldiretti Prandini, corre verso di me, delinquente delinquente, ci sono i video, si capirà, c’erano gli agenti della Digos, cerca di aggredirmi. Fortunatamente gli agenti della Digos lo allontanano e arriva la polizia”, ha raccontato Della Vedova aggiungendo: “Che il presidente di Coldiretti si senta legittimato ad attraversare la strada per aggredire fisicamente un parlamentare per le parole che ha pronunciato nell’aula di Montecitorio trovo che sia di una gravità assoluta”. Il ministro Lollobrigida ha espresso “solidarietà” al deputato radicale: “la violenza non è mai uno strumento di battaglia politica”.

Dopo l’intervento di Della Vedova e quello della capogruppo del Pd Chiara Braga, che ha stigmatizzato e anche polemizzato con il ministro Francesco Lollobrigida, ha preso la parola Francesco Battistoni: “Voglio esprimere solidarietà a Coldiretti e al presidente Prandini. Ero lì pure io, si svolgeva una manifestazione pacifica e qualcuno si metteva davanti palazzo Chigi con cartelli ‘coltivate ignoranza’. Non è ammissibile”. L’intervento del deputato di Forza Italia è stato interrotto, subissato dalle proteste dell’opposizione, e la presidente di turno Anna Ascani è stata costretta a intervenire più volte per riportare la calma in aula.