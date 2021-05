Carla Fracci: la malattia di cui soffriva l’étoile morta oggi a 84 anni

Morta Carla Fracci: la malattia di cui soffriva l’étoile

Qual era la malattia di cui soffriva Carla Fracci, l’étoile morta oggi – 27 maggio 2021 – all’età di 84 anni? La grande ballerina italiana è deceduta – secondo quanto riporta La Repubblica – a causa di un tumore che l’aveva colpita già da tempo e che aveva vissuto con coraggio e strettissimo riserbo. Le sue condizioni, come reso noto in mattinata dal Corriere della Sera, complici anche gli anni, negli ultimi giorni si erano molto aggravate. Nella tarda mattinata poi la notizia della morte.

Chi era

Carla Fracci – nome di battesimo Carolina – (Milano, 20 agosto 1936 – Milano, 27 maggio 2021) è stata una ballerina italiana. È stata universalmente considerata come una delle più grandi ballerine del ‘900. Nel 1981 il New York Times la definì prima ballerina assoluta. Di umili origini, suo padre Luigi Fracci era alpino sergente maggiore in Russia e sua madre Rocca Santina era operaia alla Innocenti di Milano (bersaglio del Bomber Command britannico), ha una sorella Marisa Fracci, anch’essa ballerina di danza classica, formatasi presso la scuola di ballo del teatro alla Scala di Milano.

La Fracci dal 1946 ha studiato alla scuola di ballo del Teatro alla Scala con Vera Volkova ed altri coreografi, diplomandosi nel 1954. Dopo due anni è diventata danzatrice solista, quindi prima ballerina nel 1958. Tra la fine degli anni cinquanta e durante gli anni settanta ha danzato con alcune compagnie straniere, quali il London Festival Ballet, il Sadler’s Wells Ballet, ora noto come Royal Ballet, lo Stuttgart Ballet e il Royal Swedish Ballet. Dal 1967 è stata una ballerina ospite dell’American Ballet Theatre. La sua notorietà si lega alle interpretazioni di ruoli romantici e drammatici, quali Giselle, La Sylphide, Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini, Medea. Durante la sua strepitosa carriera ha danzato con vari ballerini, tra i quali Rudolf Nureyev, Vladimir Vasiliev, Henning Kronstam, Mikhail Baryshnikov, Marinel Stefanescu, Alexander Godunov, Erik Bruhn, Gheorghe Iancu, Roberto Bolle. Carla Fracci, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con la malattia, è stata sposata dal 1964 con il regista Beppe Menegatti, dal quale ha avuto un figlio, Francesco.