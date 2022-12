Cenone di Capodanno nel ristorante di Alessandro Borghese: quanto costa il menù

Anche Alessandro Borghese ha organizzato il cenone di Capodanno nel suo ristorante di Venezia, AB – Il Lusso della Semplicità, tra musica, burlesque e ovviamente un ampio menù: ecco quanto costa festeggiare l’arrivo del nuovo anno in compagnia del protagonista di 4 Ristoranti.

Il menù

Per il cenone di Capodanno lo chef Alessandro Borghese propone un menù degustazione. La serata, che si svolge a Ca’ Vendramin Calergi, in uno storico palazzo del Cinquecento, sede anche del Casinò, ha inizio alle ore 19,00 con tre entrée abbinati a un calice di bollicine: pillow cracker con speck d’anatra e gel d’uva, caviale di aringa affumicato e panna acida e hummus di castagne.

La cena prevede una “chic-chettata”, ovvero cubo di risotto alla milanese, salsa di midollo, nocciola tostata; Bao in doppia cottura con polpo alla brace, broccolo fiolaro, acciuga, olio all‘Nduja; Carpaccio di volpina marinata, leche de tigre, cetriolo al wasabi; Moeca croccante, radicchio tardivo di Treviso in saor.

Cronaca / Quanto costa la cena di Capodanno nel ristorante di Carlo Cracco: il menù

A seguire una capasanta affumicata a caldo, caviale, crema di cavolfiore al cioccolato bianco, quinoa croccante e un risotto alla busara di cannocchie, aglio nero, anice.

Il menù di Capodanno prevede ancora: trancio di ombrina marinata in koji, foie gras d’oca, tartufo nero pregiato, salsa olandese al caviale, olio all’erba cipollina.

Come pre-dessert viene servito Limone, pepe timut, liquirizia, mentre il dolce prevede pan brioche caramellato al burro di Normandia, noci pecan, radicchio di Treviso, cioccolato fondente, gelato alla vaniglia bourbon.

La serata prosegue in un’altra location, la sala da ballo, dove vengono serviti caffè e piccola pasticceria e l’immancabile piatto della tradizione di Capodanno, ovvero musetto e lenticchie. A notte fonda, inoltre, lo stesso Alessandro Borghese si esibirà in un live cooking in cui proporrà una cacio e pepe.

Quanto costa il cenone di Alessandro Borghese

Ma quanto costa il cenone di capodanno al ristorante di Alessandro Borghese? La serata, che prevede uno spettacolo di burlesque, un dj set e numerosi ospiti a sorpresa, viene proposta in due modalità differenti.

Il pacchetto completo, ovvero la cena di Capodanno a partire dalle ore 19,00 più gli spettacoli in programma, costano 700 euro con open bar.

In alternativa c’è la possibilità dell'”After midnight party” con open bar, il cui accesso è previsto a partire dalle ore 0,30, il cui costo è di 250 euro.