Quanto costa la cena di Capodanno nel ristorante di Carlo Cracco: il menù

Dopo il pranzo di Natale, lo chef Carlo Cracco ha organizzato anche il cenone di Capodanno nel suo ristorante di Milano: ecco quanto costa e qual è il menù proposto dall’ex giudice di MasterChef.

Il menù

Il ristorante Cracco, situato all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, prevede per la cena di Capodanno le seguenti portate.

Si inizia dagli antipasti, composti da: insalata russa caramellata al tartufo bianco, ostrica “Vert” alla brace con mela cotogna, bernese alla curcuma e yuzu e coda d’astice a vapore, kiwi, avocado e coriandolo.

A seguire i primi con lo chef che propone morbido (risotto) allo zafferano condito con caviale e oro e riso mantecato all’aringa, cavolo rapa e cioccolato amaro. Il secondo, invece, prevede cappone farcito in insalata, melagrana e mascarpone e salmerino delle Alpi in crosta di sfoglia, tartufo nero e bietole.

Il Cenone di Capodanno si conclude con crema leggera alla vaniglia, marroni canditi e cioccolato e un vassoio di piccola pasticceria.

Quanto costa il Cenone di Carlo Cracco

Ma quanto costa cenare la sera di Capodanno al ristorante di Carlo Cracco? Il prezzo offerto è di 500 euro, bevande escluse. Acqua e una eventuale bottiglia di vino o un bicchiere di champagne per il brindisi di mezzanotte sono quindi da pagare a parte.

In alternativa c’è la possibilità di acquistare a parte la degustazione di vini dalla cantina del locale e abbinati dal sommelier per 150 euro. In questo caso, quindi, il totale della cena sarebbe di 650 euro.