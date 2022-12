I ristoranti di Alessandro Borghese rimarranno chiusi a Natale. Dal 23 al 26 dicembre il celebre chef infatti abbasserà le serrande dei suoi locali. “I giorni di Natale i miei ristoranti resteranno chiusi”, ha spiegato il noto volto tv. Il motivo? “Così la mia brigata potrà trascorrere il Natale con la famiglia”.

“Mi fa piacere che la mia brigata possa tornare dai parenti: io sono per il Natale a casa”, ha aggiunto lo chef a La Stampa. Nei mesi scorsi Borghese aveva fatto discutere per alcune sue dichiarazioni riguardanti la scarsa voglia dei giovani di sacrificarsi e lavorare nella ristorazione: “Milano e Venezia sono due città frenetiche: lavoriamo tutto l’anno con orari improponibili quindi almeno per le feste è giusto che tornino dai loro cari, che spesso vivono in Calabria, Puglia, Sicilia”. Rimarrà chiuso quindi anche il suo ristorante più famoso, Alessandro Borghese – Il lusso della semplicità, a Milano.

Lo stesso Borghese, d’altronde, trascorrerà le festività natalizie a fianco della famiglia in Campania, nella terra d’origine della moglie Wilma. “La nostra festa? Inizia il 24, con un menu a base di pesce. Ci sbizzarriremo tra anguilla, baccalà fritto, vongole e, ovviamente, l’immancabile insalata di rinforzo. Quella c’è sempre, anche se nessuno la mangia mai”. Ma a comandare dietro ai fornelli per l’occasione non sarà lui: “Mia suocera inizierà a cucinare, già dalla mattina, le zeppolette fritte con le acciughe dentro”, ha svelato lo chef.