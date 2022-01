Indiscreto TPI: spunta nella conferenza Stato-Regioni la norma che vuole rendere illegale la cannabis light

Cannabis light illegale: spunta la norma nella conferenza Stato-Regioni

La Cannabis light, quella a basso contenuto di Thc, rischia di diventare illegale al pari di altre sostanze stupefacenti. Ad oggi in Italia viene venduta in tutti gli shop specializzati, nelle tabaccherie e nei distributori automatici, ma a modificare lo stato delle cose sarebbero le nuove regole sulla produzione presentate dalla Conferenza Stato-Regioni, insieme al ministero dell’Agricoltura e al voto proprio oggi pomeriggio, mercoledì 12 gennaio.

Come si legge dall’ordine del giorno in nostro possesso, al punto 4 il Decreto fa sottostare “la coltivazione delle piante di Cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale” al Testo Unico sugli stupefacenti, tabella 309/90, a prescindere che vi siano o meno sostanze psicoattive al di sopra dei limiti della legge sulla filiera agroindustriale della canapa del 2016.

Tutto il settore è in fibrillazione perché questo repentino stravolgimento equivarrebbe a ingenti perdite economiche. Secondo Luca Fiorentino, CEO dell’azienda leader nel campo Cannabidiol Distribution, “Se dovesse passare questo schema normativo tutta la filiera rischierebbe di chiudere da un giorno all’altro perché di fatto per la legge italiana diventeremmo degli spacciatori veri e propri. Avverranno molteplici – inutili – sequestri in tutta Italia, subiremo processi, verremo trattati come spacciatori e intaseremo i Tribunali di mezzo Paese senza una ragione logica. Di fatto, viene fatto un importante assist alle case farmaceutiche, che sarebbero le uniche a potere produrre fiori, condannando a chiudere 3.000 imprese, di cui la maggior parte imprese agricole”

“Per noi – continua Fiorentino – rimarrebbe esclusivamente la produzione della pianta e del seme per fibra, quindi per fare, ad esempio, lavorazioni tessili. Ma di fatto il 90 per cento del settore si regge sul fiore. E parliamo del prodotto che si trova in moltissime tabaccherie italiane, in tutti i negozi che si trovano nelle città, nei distributori automatici. E’ un settore che vanta 15mila operatori che lavorano. Di cui l’80 per cento ha meno di 33 anni, per cui parliamo di uno dei settori che più dà lavoro ai giovani”.

Quello che stupisce è il tempismo. Questa modifica viene messa sul tavolo in un momento storico cruciale: la cannabis vera e propria è stata legalizzata a Malta, Lussemburgo, la Germania ha messo nel programma di governo la legalizzazione, l’Italia ha raccolto più di 600mila firme per il referendum sulla legalizzazione. Insomma, una contraddizione vera e propria. I promotori del referendum Cannabis, Marco Perduca e Leonardo Fiorentini sono molto duri e spiegano a TPI: “Questo gravissimo riportare l’orologio indietro avviene a pochi giorni dalla prima riunione del tavolo tecnico tra Ministero della Salute e associazioni di pazienti cannabis, voluto dal sottosegretario Andrea Costa per ascoltare le esigenze di approvvigionamento quantitativo e qualitativo. Perché delegare alla Conferenza Stato Regione un provvedimento che, letteralmente, fa di tutta l’erba un fascio rischiando di mettere fuori gioco l’intera filiera delle infiorescenze e prodotti a base di CBD? L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha più volte raccomandato l’esclusione delle proprietà del CBD dalle sostanze vietate, alcune di queste sono state raccolte dalla Commissione Droghe dell’Onu che a dicembre del 2020 ha cancellato la cannabis dalla IV tabella della Convenzione 1961 col voto favorevole dell’Italia. Infilare con un Decreto Ministeriale questa sottomissione di produzione alle norme della 309/90 oltre che andar contro il buon senso, è giuridicamente molto discutibile. Ci appelliamo ai Ministri competenti perché modifichino il Decreto all’art. 1 comma 4. Nel caso contrario organizzeremo una risposta coordinata tra pazienti e imprenditori per mandare in soffitta definitivamente provvedimenti anti-scientifici e ideologici”.

Molte Regioni come l’Emilia Romagna e la Puglia, Veneto, Piemonte a parole (e non solo), hanno espresso il loro parere favorevole a investire sulla produzione di canapa, quindi votando questa norma andrebbero addirittura contro se stesse. Vorrebbe dire rinunciare a 15mila posti di lavoro. Ma soprattutto rinunciare a un’Italia al passo con l’Europa su uno dei temi più sentiti del decennio.