Non può giocare con i bambini del condominio a causa del lockdown: la tristezza di questo cane è commovente | VIDEO

Si chiama Big Poppa e la sua foto è diventata virale negli Stati Uniti, dopo essere stata postata sui social dalla sua umana Rae Elle. Il cane è stato fotografato mentre guarda triste dei bambini dal balcone di casa: non può giocare con loro a causa del lockdown imposto per il Coronavirus. “Big Poppa era così triste oggi, credo gli manchi giocare con i bambini del condominio. Continua a guardarli dal balcone”, ha scritto.

Il cane osservava con desiderio i bambini che giocavano nel cortile ed emetteva anche dei suoni per cercare di attirare la loro attenzione. “La cosa triste è che dobbiamo dobbiamo rispettare il distanziamento sociale anche con lui”, spiega la donna a BuzzFeed News. “Quando è dentro, esce sul balcone in cerca di gente. Sta dormendo di più. È diventato un po’ pigro. Posso dire che non è così felice ed contento come al solito. Probabilmente è stanco di giocare da solo”.

Quando ha postato l’immagine del cane triste sui social, la donna non pensava che sarebbe stata condivisa in breve tempo da centinaia di persone. “Penso che questa immagine di Big Poppa sia diventata virale perché rappresenta tutti noi”, commenta. “Siamo tristi perché non possiamo uscire con amici e parenti ma allo stesso tempo dobbiamo appiattire la curva dei contagi. Poppa sta sicuramente scegliendo di appiattire la curva”.

