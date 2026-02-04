Cancellato il volto dell’angelo Meloni, il restauratore: “Si, era la premier. Me l’ha chiesto il Vaticano”

Dopo giorni di polemiche, il volto di Giorgia Meloni sul cherubino dipinto in un affresco della basilica di San Lorenzo in Lucina è stato cancellato. Lo rivela La Repubblica riportando le parole di Bruno Valentinetti, il sacrestano che si era occupato del restauro del dipinto come volontario. “Così ha voluto la Curia” ha dichiarato Valentinetti che poi ha ammesso: “Si è il viso della premier ma sulla falsa riga del dipinto precedente”. La decisione è stata presa dopo un incontro, avvenuto nella serata di martedì 3 febbraio, tra il cardinale Baldo Reina e don Micheletti della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma.

Il caso era emerso alcuni giorni fa quando La Repubblica aveva rivelato che il volto della premier era apparso in seguito a un restauro eseguito in una cappella della chiesa dedicata a Umberto II di Savoia. Nonostante l’impressionante somiglianza con la presidente del Consiglio, come ammesso dallo stesso parroco della basilica, Bruno Valentinetti, sacrestano e decoratore volontario della chiesa, a Roma Today aveva negato di aver ritratto intenzionalmente Meloni: “Solo voi ci vedete Meloni in questo ritratto, ho ricalcato il ritratto che c’era prima”. Era emerso, inoltre, che Bruno Valentinetti è un militante del Msi che nel 2008 risultava candidato con Fiamma Tricolore anche se lui ha affermato di essere stato inserito in lista “a mia insaputa”. Il caso, diventato politico, aveva messo in imbarazzo anche il Vicariato, che aveva avviato un’indagine sul restauro. La stessa premier aveva scherzato sulla vicenda scrivendo sui social: “No, decisamente non somiglio a un angelo”. Il ministro della Cultura Giuli, invece, aveva dato incarico ai tecnici del Mic di effettuare un sopralluogo nella Basilica per capire il da farsi. Trattandosi di un affresco relativamente recente, risalente agli anni 2000, l’opera non è sotto tutela: ecco perché il restauro è stato effettuato da un volontario e non da professionisti.