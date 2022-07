Caldo, inizia la settimana peggiore dell’anno: da mercoledì temperature record al Nord

Un nuova ondata di caldo eccezionale colpisce l’Italia e il resto d’Europa. Nei prossimi giorni l’anticiclone africano si rafforzerà sempre più di più tanto da far raggiungere temperature record in molte città, con valori massimi vicini o di poco superiori ai 40 gradi in pianura, in particolare al Nord e in Toscana.

“Molto probabilmente sarà la settimana più calda di questo anno”, ha detto all’Ansa Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito IlMeteo, secondo cui queste condizioni potrebbero accompagnarci quasi fino alla fine del mese.

A partire da mercoledì e almeno fino al fine settimana, le temperature sono previste in continuo e costante aumento, “con punte di 39-41°C in città come Milano, Pavia, Bologna, Ferrara, Padova, Firenze, Bologna”. Anche di notte, secondo Sanò, le temperature saranno vicine ai 30 gradi in molte città del Nord e della Toscana almeno fino alle 23.

Durante il giorno, valori molto vicini al tetto dei 40 gradi si registreranno sulle zone interne della Sardegna, della Sicilia, della Toscana e del Lazio, ma anche lungo il versante adriatico. Allarme in Val Padana dove, soprattutto da venerdì 22 e per tutto il fine settimana, le temperature potranno raggiungere e forse superare la soglia dei 40 gradi.

Oltre alle temperature, preoccupano soprattutto le precipitazioni, che presentano “il dato più allarmante”. “Non sono previste infatti perturbazioni o break temporaleschi significativi praticamente fino alla fine del mese. Una situazione davvero preoccupante vista la siccità”, ha sottolineato l’esperto. Nei prossimi giorni si segnalano solamente rovesci brevi e isolati lungo i confini alpini (soprattutto dell’Alto Adige, in Val Pusteria) e sugli Appennini centrali (Abruzzo).