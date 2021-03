Vaccino, Burioni: “Se fate AstraZeneca, no a terapie preventive”

“Se, come spero, deciderete di vaccinarvi con il vaccino AstraZeneca (cosa che io farei istantaneamente se non fossi già vaccinato), non mettete in atto alcuna terapia preventiva. Non essendo chiarito il meccanismo di queste rarissime complicazioni, rischiate di fare gravi danni”. Queste le parole del virologo Roberto Burioni, docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, su Twitter.

Insomma, è importante non assumere farmaci o altri preparati prima e dopo il vaccino. A sostenerlo con forza è stato anche il direttore di Aifa Nicola Magrini durante la conferenza stampa che si è tenuta al Ministero della Salute. Il monito arriva dopo che l’Ema, nel suo pronunciamento sul vaccino anglo-svedese, ha assicurato che la vaccinazione AstraZeneca con è correlata in alcun modo a un aumento del rischio complessivo di eventi tromboembolici, pur precisando di non poter al momento escludere un possibile legame – ad oggi comunque non dimostrabile – con alcune forme molto rare di trombosi.

